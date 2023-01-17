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Козлов Петр

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Место рождения

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

12.06.1854

Дата смерти

08.02.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1854

Отец: Козлов Иван

Мать: Козлова Прасковья

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1877

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Козлова Александра

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1889

Сын: Козлов Петр

Мать ребёнка: Козлова Александра

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1891

Сын: Козлов Николай

Мать ребёнка: Козлова Александра

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1894

Дочь: Курятова Марфа

Мать ребёнка: Козлова Александра

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1898

Сын: Козлов Алексей

Мать ребёнка: Козлова Александра

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван

Мать ребёнка: Козлова Александра

Смерть
08.02.1914
Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
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