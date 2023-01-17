Козлов Петр
Место рождения
Дата рождения12.06.1854
Дата смерти08.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1854
Отец: Козлов Иван
Мать: Козлова Прасковья
Рождение ребёнка
18.05.1877
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
22.08.1889
Сын: Козлов Петр
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
30.11.1891
Сын: Козлов Николай
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
25.06.1894
Дочь: Курятова Марфа
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
07.03.1898
Сын: Козлов Алексей
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Иван
Мать ребёнка: Козлова Александра
Смерть
08.02.1914