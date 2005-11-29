Шикова (Цирульникова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикова (Цирульникова) Александра Васильевна

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Место рождения

Малышево, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1927

Дата смерти

29.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927

Отец: Цирульников Василий Михайлович

Мать: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1947

Дочь: Кочеткова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Катин Константин

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1947

Муж: Катин Константин

Развод
После 1948

Муж: Катин Константин

Работа или профессия
22.04.1965
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята разнорабочей I разряда на очистные канализационные сооружения Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.07.1965
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Присвоен II разряд бетонщика на Навашинском судостроительном заводе
Образование
До 1965
Начальное
Работа или профессия
01.03.1967
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена в изолировщики мягкой кровли на очистные канализационные сооружения Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
04.01.1968
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена с Навашинского судостроительного завода по собственному желанию
Работа или профессия
16.01.1968
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята уборщицей-кубовщицей на станцию Навашино-Горьковской железной дороги
Работа или профессия
05.05.1968
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена со станции Навашино-Горьковской железной дороги по собственному желанию
Работа или профессия
10.05.1968
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята бычарой на Навашинскую станцию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
Работа или профессия
13.11.1971
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена с Навашинской станции искусственного осеменения сельскохозяйственных животных по собственному желанию
Работа или профессия
15.11.1971
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принята няней на 2 месяца в Детский сад №5 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.02.1972
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена техничкой Детского сада №5 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
30.01.1973
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена подсобной рабочей на кухне Детского сада №5 Навашинского судостроительного завода
Бракосочетание
28.08.1973

Муж: Шиков Алексей Александрович

Работа или профессия
09.04.1974
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена техничкой в ЖКО Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.06.1977
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведена уборщицей в цех СК-4 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
29.07.1983
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволена с Навашинского судостроительного завода, в связи с уходом на пенсию по возрасту
Награда
10.07.1995
Муром, округ Муром, Владимирская область
Юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Смерть
29.11.2005
Муром, округ Муром, Владимирская область
Похороны
01.12.2005
Муром, округ Муром, Владимирская область
Похоронена на Муниципальном кладбище микрорайона Вербовский г.Мурома квартал №19. В ограде с Кочетковой О.К. и Кочетковой Н.А.
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