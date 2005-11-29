Шикова (Цирульникова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1927
Дата смерти29.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927
Рождение ребёнка
12.07.1947
Дочь: Кочеткова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Катин Константин
Бракосочетание
До 1947
Муж: Катин Константин
Развод
После 1948
Муж: Катин Константин
Работа или профессия
22.04.1965
Принята разнорабочей I разряда на очистные канализационные сооружения Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.07.1965
Присвоен II разряд бетонщика на Навашинском судостроительном заводе
Образование
До 1965
Начальное
Работа или профессия
01.03.1967
Переведена в изолировщики мягкой кровли на очистные канализационные сооружения Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
04.01.1968
Уволена с Навашинского судостроительного завода по собственному желанию
Работа или профессия
16.01.1968
Принята уборщицей-кубовщицей на станцию Навашино-Горьковской железной дороги
Работа или профессия
05.05.1968
Уволена со станции Навашино-Горьковской железной дороги по собственному желанию
Работа или профессия
10.05.1968
Принята бычарой на Навашинскую станцию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
Работа или профессия
13.11.1971
Уволена с Навашинской станции искусственного осеменения сельскохозяйственных животных по собственному желанию
Работа или профессия
15.11.1971
Принята няней на 2 месяца в Детский сад №5 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.02.1972
Переведена техничкой Детского сада №5 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
30.01.1973
Переведена подсобной рабочей на кухне Детского сада №5 Навашинского судостроительного завода
Бракосочетание
28.08.1973
Работа или профессия
09.04.1974
Переведена техничкой в ЖКО Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.06.1977
Переведена уборщицей в цех СК-4 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
29.07.1983
Уволена с Навашинского судостроительного завода, в связи с уходом на пенсию по возрасту
Награда
10.07.1995
Юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Смерть
29.11.2005
Похороны
01.12.2005
Похоронена на Муниципальном кладбище микрорайона Вербовский г.Мурома квартал №19. В ограде с Кочетковой О.К. и Кочетковой Н.А.