Пустовалов Сергей Иванович
Место рожденияРаздольное
Дата рождения15.08.1933
Дата смерти05.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1933
Раздольное
Рождение ребёнка
25.06.1958
Сын: Пустовалов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.2013