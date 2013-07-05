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Пустовалов Сергей Иванович

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Место рождения

Раздольное

Дата рождения

15.08.1933

Дата смерти

05.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1933

Отец: Пустовалов Иван Павлович

Мать: Судоргина Евдокия Ивановна

Раздольное
Рождение ребёнка
25.06.1958

Сын: Пустовалов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.07.2013
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