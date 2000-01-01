Хайльманн (Heilmann) Анна Катарина (Anna Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайльманн (Heilmann) Анна Катарина (Anna Catherina)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1640

Дата смерти

03.01.1696

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Хайльманн Лоренц

Мать: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1663

Дочь: Фон Дер Штейн Маргарета

Отец ребёнка: Фон Дер Штейн Михаэль

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Дер Штейн Михаэль

Смерть
03.01.1696
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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