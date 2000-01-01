Хайльманн (Heilmann) Анна Катарина (Anna Catherina)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1640
Дата смерти03.01.1696
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Хайльманн Лоренц
Мать: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1663
Дочь: Фон Дер Штейн Маргарета
Отец ребёнка: Фон Дер Штейн Михаэль
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1696
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция