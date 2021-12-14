Сницарук Федор Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сницарук Федор Севастьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сницарук Севастьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1944

Сын: Сницарук Николай Федорович

Мать ребёнка: Акишева Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишева Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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