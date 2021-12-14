Сницарук Федор Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сницарук Севастьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1944
Сын: Сницарук Николай Федорович
Мать ребёнка: Акишева Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акишева Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно