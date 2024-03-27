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Островский Петр Михайлович

Место рождения

с.Таганча Каневского района Киевской области

Дата рождения

06.01.1919

Дата смерти

01.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1919

Отец: Островский Михаил

Мать: Чоповская (Чоповская) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова (Лощинина) (Островская) Н Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халикова (Островская) Н Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Учетно-послужная картотека Дата рождения: 03.03.1919 Место рождения: Украинская ССР, Черкасская обл., Каневский р-н, с. Таганча Наименование военкомата: Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н ... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.1974
Похороны
Неизвестно

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