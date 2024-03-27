Островский Петр Михайлович
Место рожденияс.Таганча Каневского района Киевской области
Дата рождения06.01.1919
Дата смерти01.06.1974
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1919
Отец: Островский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова (Лощинина) (Островская) Н Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халикова (Островская) Н Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Учетно-послужная картотека Дата рождения: 03.03.1919 Место рождения: Украинская ССР, Черкасская обл., Каневский р-н, с. Таганча Наименование военкомата: Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н ... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.1974
Похороны
Неизвестно