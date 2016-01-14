Фатеева (Белякова) Серафима Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Белякова) Серафима Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1928

Дата смерти

14.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатеев Анатолий Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
14.01.2016
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