Фатеева (Белякова) Серафима Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1928
Дата смерти14.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатеев Анатолий Николаевич
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
14.01.2016