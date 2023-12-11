Козлова (Тонких) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Тонких) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонких Иван Иванович

Мать: Тонких ?

Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Козлов Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
25.09.1926

Дочь: Серкова Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
25.04.1929

Сын: Козлов Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Козлов Нестор Фёдорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
06.02.1933

Сын: Козлов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: Живогляд Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович

Смерть
Неизвестно
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