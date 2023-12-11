Козлова (Тонких) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тонких Иван Иванович
Мать: Тонких ?
Рождение ребёнка
22.10.1925
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович
Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Серкова Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
25.04.1929
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
14.03.1932
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
06.02.1933
Сын: Козлов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: Живогляд Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Константинович
Смерть
Неизвестно