Катцына Непомнящая Пелагея Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катцына Непомнящая Пелагея Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катцын Сергей Климентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катцын Гавриил Климентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катцына Анна Климентьевна

Отец ребёнка: Катцын Климентий Максимович

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