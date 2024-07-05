Katzenellenbogen Saul Of Vilna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти12.01.1825
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Работа или профессия
Неизвестно
rabbi of Polozk and Vilno
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Hurwitz (Katzenellenpogen) Sora Yosela Hurwitz
Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Katzenellenpogen Yuta
Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka
Смерть
12.01.1825