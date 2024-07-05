Katzenellenbogen Saul Of Vilna 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen Saul Of Vilna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

12.01.1825

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Katzenellenbogen Joseph Joseph Katzenellenbogen

Мать: Katzenellenbogen (Halevi) Achsa

Работа или профессия
Неизвестно
rabbi of Polozk and Vilno
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Hurwitz (Katzenellenpogen) Sora Yosela Hurwitz

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Katzenellenpogen Yuta

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka

Смерть
12.01.1825

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