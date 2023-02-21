Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Никитина

Марфа Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Крутов Димитрий Семеонов

Отец ребёнка: Семеон Данилов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Крутов Василий Семеонов

Отец ребёнка: Семеон Данилов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Василий Семеонов

Отец ребёнка: Семеон Данилов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Крутов Иван Семеонов

Отец ребёнка: Семеон Данилов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Семеонов

Отец ребёнка: Семеон Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Семеоновна

Отец ребёнка: Семеон Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Емилиан Семеонов

Отец ребёнка: Семеон Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
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