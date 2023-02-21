Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Семеон Данилов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Семеон Данилов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Василий Семеонов
Отец ребёнка: Семеон Данилов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Крутов Иван Семеонов
Отец ребёнка: Семеон Данилов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Семеонов
Отец ребёнка: Семеон Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Семеоновна
Отец ребёнка: Семеон Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семеон Данилов
Работа или профессия
Неизвестно