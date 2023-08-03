Куклин Филипп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1931
Дочь: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: Куклина (Леконцева) Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1938
Сын: Куклин Виталий Филиппович
Мать ребёнка: Куклина (Леконцева) Анастасия Яковлевна
Смерть
1946