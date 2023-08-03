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Куклин Филипп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклина (Леконцева) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
21.06.1931

Дочь: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Куклина (Леконцева) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
09.09.1938

Сын: Куклин Виталий Филиппович

Мать ребёнка: Куклина (Леконцева) Анастасия Яковлевна

Смерть
1946

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