Дробышевская (Гладкова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышевская (Гладкова) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1933

Дата смерти

22.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1933

Отец: Гладков Петр

Мать: Гладкова Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Харламова Людмила Алексеевеа

Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович

Рождение ребёнка
20.02.1957

Дочь: Алексашова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович

Рождение ребёнка
11.12.1958

Дочь: Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович

Рождение ребёнка
05.11.1960

Сын: Дробышевский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович

Смерть
22.07.2003

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