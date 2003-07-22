Дробышевская (Гладкова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1933
Дата смерти22.07.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1933
Отец: Гладков Петр
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Харламова Людмила Алексеевеа
Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович
Рождение ребёнка
20.02.1957
Дочь: Алексашова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович
Рождение ребёнка
11.12.1958
Дочь: Кулишенко (Дробышевская) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1960
Сын: Дробышевский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Степанович
Смерть
22.07.2003