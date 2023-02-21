Рукият Сурхаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаджиев Ахмед Абдулмуталимович
Отец ребёнка: Гаджиев Абдулмуталим Ахмедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаджиева Аида Абдулмуталимовна
Отец ребёнка: Гаджиев Абдулмуталим Ахмедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаджиева Бажика Абдулмуталимовна
Отец ребёнка: Гаджиев Абдулмуталим Ахмедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаджиева Шамала Абдулмуталимовна
Отец ребёнка: Гаджиев Абдулмуталим Ахмедович
Бракосочетание
Неизвестно