Аксенова Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Раиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1941

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1941

Отец: Аксенов Дмитрий Егорович

Мать: не указана

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