Перцова Зинаида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Фёдор
Мать: Жукова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Перцов Пётр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Александр Петрович
Отец ребёнка: Перцов Пётр Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно