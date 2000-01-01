Перцова Зинаида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцова Зинаида Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Фёдор

Мать: Жукова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцов Пётр Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перцова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Перцов Пётр Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Александр Петрович

Отец ребёнка: Перцов Пётр Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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