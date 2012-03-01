Колушева (Софронова) Анна Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колушева (Софронова) Анна Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1934

Дата смерти

01.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Колушев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Колушев Николай

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1954

Дочь: Максимовских Татяна Николаевна

Отец ребёнка: Колушев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Колушев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колушев Николай

Смерть
01.03.2012
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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