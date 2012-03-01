Колушева (Софронова) Анна Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1934
Дата смерти01.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1952
Сын: Колушев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Колушев Николай
Рождение ребёнка
08.08.1954
Дочь: Максимовских Татяна Николаевна
Отец ребёнка: Колушев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Колушев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колушев Николай
Смерть
01.03.2012