Филипп Илларионович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипп Илларионович

Место рождения

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Ларионов Степан Филиппович

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1875 ст.

Сын: Ларионов Леонтий Филиппович

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1878 ст.

Дочь: Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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