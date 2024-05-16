Филипп Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Сын: Ларионов Степан Филиппович
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
13.06.1875 ст.
Сын: Ларионов Леонтий Филиппович
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
13.01.1878 ст.
Дочь: Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно