Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно