Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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