Серёгин Иван Тихонович
мужской, родился 13.04.1921
умер 12.10.1973, Судаково, город Тула, Тульская область
ОтецСерёгин Тихон КузьмичОколо 1896 г.р.
МатьСерёгина Александра НикитичнаОколо 1897 г.р.
Супруги
Серёгина Мария Васильевна07.02.1925 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серёгина Мария Васильевна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серёгина Мария Васильевна
Судаково, город Тула, Тульская область
Смерть
12.10.1973
Судаково, город Тула, Тульская область
Проживал в Судакове.