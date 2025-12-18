Серёгин Иван Тихонович 13.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серёгин Иван Тихонович

Автор
СМ
Митькин С.

мужской, родился 13.04.1921

умер 12.10.1973, Судаково, город Тула, Тульская область

Отец
Серёгин Тихон КузьмичОколо 1896 г.р.
Мать
Серёгина Александра НикитичнаОколо 1897 г.р.
Супруги
Серёгина Мария Васильевна07.02.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1921

Отец: Серёгин Тихон Кузьмич

Мать: Серёгина Александра Никитична

Проживал в Судакове.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серёгина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серёгина Мария Васильевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серёгина Мария Васильевна

Судаково, город Тула, Тульская область

Смерть
12.10.1973
Судаково, город Тула, Тульская область

Похоронен на Косогорском кладбище Горняк

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