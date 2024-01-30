Jerw (Ungerson) Leena
Место рожденияUlila mõis
Дата рождения10.10.1868
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1868
Отец: Ungerson Taniel / Tannil
Мать: Ungerson (Metsik) Liiso
Рождение ребёнка
24.07.1902
Дочь: Jerv (Jerw) Julie
Отец ребёнка: Jerv Märt
Рождение ребёнка
1909
Сын: Jerw Elmar
Отец ребёнка: Jerv Märt
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: Jerv (Jerw) Endla
Отец ребёнка: Jerv Märt
Смерть
1919