Jerw (Ungerson) Leena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jerw (Ungerson) Leena

Место рождения

Ulila mõis

Дата рождения

10.10.1868

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

1902 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1868

Отец: Ungerson Taniel / Tannil

Мать: Ungerson (Metsik) Liiso

Рождение ребёнка
24.07.1902

Дочь: Jerv (Jerw) Julie

Отец ребёнка: Jerv Märt

Рождение ребёнка
1909

Сын: Jerw Elmar

Отец ребёнка: Jerv Märt

Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: Jerv (Jerw) Endla

Отец ребёнка: Jerv Märt

Смерть
1919

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