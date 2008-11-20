Akhmetov Gennadiy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Akhmetov Gennadiy

Место рождения

Kyrgyzia

Дата рождения

12.06.1940

Дата смерти

20.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940

Отец: Akhmetov Shakir

Мать: не указана

Kyrgyzia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2008
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