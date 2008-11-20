Akhmetov Gennadiy
Место рожденияKyrgyzia
Дата рождения12.06.1940
Дата смерти20.11.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940
Отец: Akhmetov Shakir
Kyrgyzia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2008