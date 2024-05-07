Черных Анастасия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Анастасия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Кубасова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Черных Данил Лукич

ОГАОО-173-11-1433
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Черных Григорий Данилович

Отец ребёнка: Черных Данил Лукич

ОГАОО-98-2-76
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Данил Лукич

Смерть
Неизвестно
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