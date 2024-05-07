Черных Анастасия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Кубасова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Черных Данил Лукич
ОГАОО-173-11-1433
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Черных Григорий Данилович
Отец ребёнка: Черных Данил Лукич
ОГАОО-98-2-76
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Данил Лукич
Смерть
Неизвестно