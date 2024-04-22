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Бобков Евграф Андреевич

Место рождения

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бобков Андрей Михайлович

Мать: Бобкова Анна Матвеевна

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бобкова Екатерина Евграфовна

Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бобков Степан Евграфович

Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Бобков Иван Евграфович

Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бобкова Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна

Дьяково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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