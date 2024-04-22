Бобков Евграф Андреевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Бобков Андрей Михайлович
Мать: Бобкова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бобкова Екатерина Евграфовна
Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бобкова Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Бобкова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно