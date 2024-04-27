Осипова Анна Яковлева
Место рождениядеревня Луканово Подольского уезда Масковской губернии
Дата рождения09.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886 ст.
Отец: Осипов Яков Моисеев
Мать: Осипова Дарья Алексеева
деревня Луканово Подольского уезда Масковской губернии
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Смерть
Неизвестно