Осипова Анна Яковлева 09.01.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Анна Яковлева

Место рождения

деревня Луканово Подольского уезда Масковской губернии

Дата рождения

09.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886 ст.

Отец: Осипов Яков Моисеев

Мать: Осипова Дарья Алексеева

деревня Луканово Подольского уезда Масковской губернии
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Смерть
Неизвестно

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