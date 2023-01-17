Шакирова Гильмиджамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШакирова Гильмиджамал

Шакирова Гильмиджамал

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1919

Сын: Шакиров Шакур Халимович

Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович

Рождение ребёнка
12.05.1923

Дочь: Гусманова Таскира Халимовна

Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Галиуллина Саида Халимовна

Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шакиров Шамиль Халимович

Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович

Рождение ребёнка
22.04.1932

Дочь: Валиахметова Мэфэссирэ Халимовна

Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович

Рождение ребёнка
07.03.1938

Дочь: Мугинова Равиля Халимовна

Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Халим Ильясович

Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close