Шакирова Гильмиджамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1919
Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович
Рождение ребёнка
12.05.1923
Дочь: Гусманова Таскира Халимовна
Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Галиуллина Саида Халимовна
Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович
Рождение ребёнка
22.04.1932
Дочь: Валиахметова Мэфэссирэ Халимовна
Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович
Рождение ребёнка
07.03.1938
Дочь: Мугинова Равиля Халимовна
Отец ребёнка: Шакиров Халим Ильясович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1967