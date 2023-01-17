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Мирхазов Гилемхан Гилемзянович

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Место рождения

Чишма-Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1925

Дата смерти

03.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Чишма-Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Мирхазов Леон Гилемханович

Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна

Рождение ребёнка
18.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952

Сын: Мирхазов Наиль Гилемханович

Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирхазова Фаузия Хасановна

Смерть
03.11.1973
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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