Мирхазов Гилемхан Гилемзянович
Место рождения
Дата рождения15.09.1925
Дата смерти03.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1947
Сын: Мирхазов Леон Гилемханович
Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна
Рождение ребёнка
18.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна
Рождение ребёнка
25.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Мирхазов Наиль Гилемханович
Мать ребёнка: Мирхазова Фаузия Хасановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1973
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан