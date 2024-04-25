Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей Федорович

Мать: Смирнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Калугин Григорий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Григорий Анисимович

Смерть
Неизвестно

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