Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Калугин Григорий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно