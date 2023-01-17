Клочков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочков Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1934
Сын: Клочков Константин Иванович
Мать ребёнка: Клочкова Евдокия Сергеевна
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Клочкова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Клочкова Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно