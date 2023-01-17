Клочков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1934

Сын: Клочков Константин Иванович

Мать ребёнка: Клочкова Евдокия Сергеевна

Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Клочкова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Клочкова Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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