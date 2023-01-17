Севостьянов Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Геннадий Александрович

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Место рождения

Солонцы

Дата рождения

13.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959

Отец: Севостьянов Александр

Мать: не указана

Место жительства
С 1959
Рождение ребёнка
11.04.1982

Сын: Севостьянов Александр Геннадиевич

Мать ребёнка: Дановец Людмила Ивановна

Белгородская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1984

Дочь: Севостьянова Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Дановец Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дановец Людмила Ивановна

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