Севостьянов Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1959
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959
Отец: Севостьянов Александр
Мать: не указана
Место жительства
С 1959
Рождение ребёнка
11.04.1982
Сын: Севостьянов Александр Геннадиевич
Мать ребёнка: Дановец Людмила Ивановна
Белгородская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1984
Дочь: Севостьянова Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Дановец Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дановец Людмила Ивановна