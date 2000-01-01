Тиванов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванов Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Тиванов Никита

Мать: ?

Смерть
1844
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