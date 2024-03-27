Фаридя Якуб Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаридя Якуб Кызы

Место рождения

Кочки Пожарки

Дата рождения

1890

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочки Пожарки
Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Ибрагимов Фатех

Отец ребёнка: Башаров Ибрагим

с. Шубино
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ибрагимов Ярулла

Отец ребёнка: Башаров Ибрагим

д. Шубино, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башаров Ибрагим

Смерть
1962
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
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