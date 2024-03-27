Фаридя Якуб Кызы
Место рожденияКочки Пожарки
Дата рождения1890
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1910
Сын: Ибрагимов Фатех
Отец ребёнка: Башаров Ибрагим
с. Шубино
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ибрагимов Ярулла
Отец ребёнка: Башаров Ибрагим
д. Шубино, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башаров Ибрагим
Смерть
1962
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл