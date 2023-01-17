Семен Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиДо 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Егор Семенов
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
08.02.1828
Дочь: Киселева Анна Семенова
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Семенова
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Смерть
До 1846