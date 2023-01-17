Семен Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Тимофеев

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Место рождения

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

До 1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Егор Семенов

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1828

Дочь: Киселева Анна Семенова

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Семенова

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Смерть
До 1846
Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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