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Кондратенко Артём Геннадьевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

28.06.1984

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1984

Отец: Кондратенко Геннадий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
31.03.2012

Жена: Кондратенко (Харитонова) Яна Сергеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.2012

Дочь: Кондратенко София Артемовна

Мать ребёнка: Кондратенко (Харитонова) Яна Сергеевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

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