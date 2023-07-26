Кондратенко Артём Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1984
Отец: Кондратенко Геннадий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.03.2012
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.2012
Дочь: Кондратенко София Артемовна
Мать ребёнка: Кондратенко (Харитонова) Яна Сергеевна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область