Карпович Мария Алкексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1925
Дата смерти22.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
15.10.1958
Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич
Смерть
22.09.1999