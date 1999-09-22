Карпович Мария Алкексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович Мария Алкексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1925

Дата смерти

22.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпович Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпович Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпович Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпович Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
15.10.1958

Сын: Карпович Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Карпович Николай Матвеевич

Смерть
22.09.1999

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