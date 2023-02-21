Панфилова Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Наталья Ермилова
Отец ребёнка: Панфилов Ермил
Каштак
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Наталья Ермилова
Отец ребёнка: Панфилов Ермил
Каштак
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Панфилов Ермил
Каштак
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гаврилова Дарья Ермилова
Отец ребёнка: Панфилов Ермил
Каштак
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Панфилов Ермил
Каштак
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Панфилов Ермил
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфилов Ермил
Смерть
Неизвестно