Панфилова Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Наталья Ермилова

Отец ребёнка: Панфилов Ермил

Каштак
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Наталья Ермилова

Отец ребёнка: Панфилов Ермил

Каштак
Рождение ребёнка
1778

Сын: Панфилов Трофим Ермилов

Отец ребёнка: Панфилов Ермил

Каштак
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гаврилова Дарья Ермилова

Отец ребёнка: Панфилов Ермил

Каштак
Рождение ребёнка
1783

Сын: Панфилов Максим Ермилов

Отец ребёнка: Панфилов Ермил

Каштак
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ермилов Феопент Максимов

Отец ребёнка: Панфилов Ермил

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Ермил

Смерть
Неизвестно
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