Абросимов Иван Васильевич 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абросимов Иван Васильевич

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Место рождения

дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния

Дата рождения

1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Абросимов Василий Кузьмич

Мать: не указана

дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1939
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
Красноармеец
Военная служба
С 1939 по 1942
Шофер
Военная служба
С 1939 по ?.09.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero108543875/
Военная служба
11.08.1941
Утрачена связь с бойцом
Военная служба
?.09.1942
Пропал без вести

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