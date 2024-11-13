Абросимов Иван Васильевич
Место рождениядер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Дата рождения1916
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Абросимов Василий Кузьмич
Мать: не указана
дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1939
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
Красноармеец
Военная служба
С 1939 по 1942
Шофер
Военная служба
С 1939 по ?.09.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero108543875/
Военная служба
11.08.1941
Утрачена связь с бойцом
Военная служба
?.09.1942
Пропал без вести