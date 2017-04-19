Якунина (Анистратова) Антонина Николаевна
Место рождения2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Дата рождения21.11.1935
Дата смерти19.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935
2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.04.1961
Сын: Якунин Александр Борисович
Отец ребёнка: Якунин Борис Александрович
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2017