Якунина (Анистратова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Анистратова) Антонина Николаевна

Место рождения

2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область

Дата рождения

21.11.1935

Дата смерти

19.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935

Отец: Анистратов Николай Григорьевич

Мать: Анистратова Устинья Арсентьевна

2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Якунин Александр Борисович

Отец ребёнка: Якунин Борис Александрович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Борис Александрович

Смерть
19.04.2017
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