Мельникова (Конаныхина) Нелли Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937
Рождение ребёнка
29.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.05.1965
Муж: скрыто настройками приватности
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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