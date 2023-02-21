Мельникова (Конаныхина) Нелли Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Конаныхина) Нелли Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1937

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937

Отец: Конаныхин Иван Алексеевич

Мать: Конаныхина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.05.1965

Муж: скрыто настройками приватности

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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