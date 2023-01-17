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Сигаев Родион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Сигаев Иван Иванович

Мать: Сигаева Лукерья Семеновна

Бракосочетание
05.11.1880

Жена: Сигаева Екатерина Сергеевна

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Солдатский сын Р.И. Сигаев, первым браком, православный, 18 лет сочетался браком с крестьянкой Екатериной Сергеевной Макаровой, первым браком, православной, 18 лет. Поручители: по жениху - крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.

Сын: Сигаев Николай Родионович

Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Сергеевна

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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