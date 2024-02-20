Дударова (Тулатова) Кызмида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДударова (Тулатова) Кызмида

Дударова (Тулатова) Кызмида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Беслан-Хаджи

Мать: Тулатова Госамайхо

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Айсат

Отец ребёнка: Дударов Кургоко Джанхотович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дударов Уважуко

Отец ребёнка: Дударов Кургоко Джанхотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударов Кургоко Джанхотович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close