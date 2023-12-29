Селивонова Ирина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова Ирина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из дат рождения детей.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.07.1871 ст.

Сын: Селивонов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.07.1873 ст.

Дочь: (Селивонова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1876

Муж: Селивонов Василий Гурьевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.

Дочь: Мажуга (Селивонова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.02.1879 ст.

Дочь: (Селивонова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.02.1879 ст.

Дочь: (Селивонова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.08.1880 ст.

Дочь: (Селивонова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.11.1882 ст.

Дочь: (Селивонова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.08.1884 ст.

Дочь: (Селивонова) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.11.1887 ст.

Дочь: (Селивонова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.

Дочь: (Селивонова) Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.05.1895 ст.

Сын: Селивонов Пахомий Васильевич

Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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