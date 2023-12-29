Селивонова Ирина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Селивонов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: Мажуга (Селивонова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Дочь: (Селивонова) Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич
Сын: Селивонов Пахомий Васильевич
Отец ребёнка: Селивонов Василий Гурьевич