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Зыбин Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

26.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Зыбин Иван Ардалионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1960

Дочь: Рыжова Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Миловидова Вера Витальевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миловидова Вера Витальевна

Смерть
26.10.1996
Химки, Химки, Московская область
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