Зыбин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти26.10.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Зыбин Иван Ардалионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1960
Дочь: Рыжова Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Миловидова Вера Витальевна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1996
Химки, Химки, Московская область