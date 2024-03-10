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Лучинина Надежда Алексеевна
Лучинина Надежда Алексеевна
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Древо
Место рождения
Котельнич
Дата рождения
19.09.1972
Пол
Женский
Отец
Лучинин Алексей Васильевич
1947 г.р.
Мать
Лучинина Одинцова Татьяна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1972
Отец:
Лучинин Алексей Васильевич
Мать:
Лучинина Одинцова Татьяна Васильевна
Котельнич
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