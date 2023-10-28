Сысоева Матрена Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Матрена Вуколовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1805 по 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1805 по 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1830

Дочь: Сысоева Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Сысоев Антон Семенович

Рождение ребёнка
28.05.1831 ст.

Дочь: Сысоева Федосья Антоновна

Отец ребёнка: Сысоев Антон Семенович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Антон Семенович

Смерть
Неизвестно
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