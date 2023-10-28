Сысоева Матрена Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1805 по 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1830
Дочь: Сысоева Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Сысоев Антон Семенович
Рождение ребёнка
28.05.1831 ст.
Дочь: Сысоева Федосья Антоновна
Отец ребёнка: Сысоев Антон Семенович
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно