Змичеревская Марьянна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревская Марьянна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Змичеревский Иван Петрович

Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Змичеревский Станислав Петрович

Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович

Рождение ребёнка
24.08.1878

Дочь: Дыбанина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Будревич Софья Петровна

Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович

Рождение ребёнка
04.08.1883

Дочь: Анелия

Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
10.11.1885

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
12.05.1888

Сын: Змичеревский Осип Петрович

Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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