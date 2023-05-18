Змичеревская Марьянна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Змичеревский Иван Петрович
Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Змичеревский Станислав Петрович
Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович
Рождение ребёнка
24.08.1878
Дочь: Дыбанина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Будревич Софья Петровна
Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович
Рождение ребёнка
04.08.1883
Дочь: Анелия
Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович
Рождение ребёнка
10.11.1885
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович
Рождение ребёнка
12.05.1888
Сын: Змичеревский Осип Петрович
Отец ребёнка: Змичеревский Петр Осипович
Смерть
Неизвестно