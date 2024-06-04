Подшендялов Игнатий Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подшендялов Парфен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подшендялов Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подшендялов Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подшендялов Яков Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокимова (Подшендялова) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно