Подшендялов Игнатий Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшендялов Игнатий Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подшендялов Парфен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подшендялов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подшендялов Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подшендялов Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокимова (Подшендялова) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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