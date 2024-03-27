Минневалиев Шамсетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минневалиев Шамсетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батырбаев Минневали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Хабибзялял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Хабибзялял

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Хабибзялял

Смерть
Неизвестно
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