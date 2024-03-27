Минневалиев Шамсетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батырбаев Минневали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина Хабибзялял
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина Хабибзялял
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайруллина Хабибзялял
Смерть
Неизвестно