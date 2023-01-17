Пономарева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1924
Дочь: Владимирова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.07.1927
Дочь: Степаненко Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно