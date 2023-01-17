Пономарева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1924

Дочь: Владимирова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Гаврилович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.1927

Дочь: Степаненко Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Гаврилович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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