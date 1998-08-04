Ерёма Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёма Григорий Сергеевич

Место рождения

Ямполь, Вінницька область

Дата рождения

1915

Дата смерти

04.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямполь, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Шостка, Сумська область
Смерть
04.08.1998
Ямполь, Вінницька область
Причина смерти: утонул на рыбалке
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