Ерёма Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти04.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
26.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Шостка, Сумська область
Смерть
04.08.1998
Причина смерти: утонул на рыбалке